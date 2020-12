Il Concerto di Capodanno 2021: il programma e tutte le informazioni della diretta tv

Concerto di Capodanno 2021, tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con la musica che si terrà domani 1 gennaio 2021.

Due gli appuntamenti in onda sulle reti Rai: il concerto dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, trasmesso da Rai2 e diretto dal maestro Riccardo Muti, e quello del Teatro La Fenice di Venezia, su Rai1, con l'orchestra diretta dal maestro Daniel Harding.

Il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro La Fenice di Venezia su Rai Uno

È il direttore d'orchestra inglese Daniel Harding il protagonista dell'ormai tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone venerdì 1° gennaio alle 12.20 in diretta su Rai1, con replica alle 18.15 su Rai5. Con l'Orchestra della Fenice e le voci soliste del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga, Harding propone una scelta di brani di grandi operisti italiani ed europei.

Dopo l'omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel duecentotrentesimo anniversario della morte con l'ouverture dalle Nozze di Figaro, la scaletta prevede due pagine verdiane amatissime: l'aria del duca di Mantova «La donna è mobile» dal Rigoletto e il celebre coro «Chi del gitano i giorni abbella!» dal Trovatore; seguirà l'arie di Juliette «Je veux vivre dans le rêve» dal Romeo et Juliette di Charles Gounod. Dopo la splendida Barcarolle dai Contes d'Hoffmann di Jacques Offenbach, di nuovo una prova di bravura per il tenore: l'aria «Ah, mes amis, quel jour de fête!» dalla Fille du régiment di Gaetano Donizetti.

Il celeberrimo Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni farà da introduzione alla parte conclusiva del concerto, affidata a tre brani verdiani: l'aria di Violetta «È strano!… è strano!… Sempre libera degg'io» dalla Traviata e, come da tradizione, i due cori «Va pensiero sull'ali dorate» dal Nabucco e l'immancabile brindisi «Libiam ne' lieti calici» di nuovo dalla Traviata. La regia televisiva è curata da Fabrizio Guttuso.

Concerto di Capodanno 2021, chi è il direttore d'orchestra inglese Daniel Harding

Nato nel 1975 a Oxford, Harding ha iniziato giovanissimo la carriera come assistente prima di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l'Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala. Dirige il Concerto di Capodanno alla Fenice per la terza volta, dopo i successi del 2010-2011 e del 2014-2015.

🎭 Stiamo guardando la sala dal bel mezzo della parte che speriamo più sorprendente di questo #CapodannoFenice: l'arca della speranza o della ripartenza. La vedrete tutti in diretta su @RaiUno domani alle 12:20 (ma ve lo ricorderemo più e più volte) 🎭#31dicembre pic.twitter.com/sz1lUFVUtf — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) December 31, 2020

Concerto di Capodanno 2021 di Vienna

E' il grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti il protagonista del Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, in diretta venerdì 1° gennaio alle 11.15 su Radio3, in differita alle 13.30 su Rai2, e in replica alle 21.15 su Rai5. Il Maestro Muti, che nel 2021 compirà ottant'anni, affronta il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno. La regia tv è curata da Henning Kasten.