Il Concerto di Capodanno 2022: il programma e tutte le informazioni della diretta tv

Il Concerto di Capodanno 2022 torna come tradizionale appuntamento di inizio anno. È il direttore d'orchestra italiano Fabio Luisi il protagonista dell’evento musicale trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia che Rai Cultura propone in diretta su Rai1 sabato 1° gennaio alle 12.25, e in replica lo stesso giorno su Rai5 alle 18.00. Accanto a Luisi, due tra le più apprezzate voci di oggi: quella del soprano sudafricano Pretty Yende e quella del tenore americano Bryan Jadge.

Il Concerto di Capodanno 2022, il programma

In programma una scelta di celebri brani tratti dal grande repertorio operistico, con pagine sinfoniche dalla Traviata di Verdi e dal Lohengrin di Wagner, e cori dalla Gioconda di Ponchielli, dal Trovatore, dalla Traviata e dal Nabucco di Verdi. Pretty Yende interpreta pagine come "Je veux vivre dans le reve" da Romeo et Juliette di Gounod e "Una voce poco fa" dal Barbiere di Siviglia di Rossini; Brian Jadge canta "Vesti la giubba" dai Pagliacci di Leoncavallo e "Nessun dorma" da Turandot di Puccini. In chiusura, il grandioso finale di Turandot "Padre augusto" e, come da tradizione, il brindisi "Libiam ne' lieti calici", ancora dalla Traviata, per augurare un felice anno nuovo in musica a tutti i telespettatori.

Concerto di Capodanno 2022, coro e balletto

Il Coro è quello del Teatro La Fenice, istruito da Alfonso Caiani, mentre gli interventi di danza sono affidati alla compagnia Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, impegnata nelle coreografie di Diego Tortelli che accompagnano la ripresa del concerto, girate in luoghi di grande suggestione, come il Labirinto Borges di Fondazione Cini, le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale, e Palazzo Grassi - Pinault Collection.

Il Concerto di Capodanno della Fenice torna in presenza

Per il Concerto di Capodanno 2022 trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia, poche ma significative le differenze rispetto allo scorso anno, con il pubblico in sala con mascherina Ffp2, così come previsto dall'ultimo decreto governativo. Indosseranno dispositivi di protezione anche il coro e i musicisti dell'orchestra, ad eccezione dei fiati, più distanziati. Si tratta di misure rigide, ma necessarie, come spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione dal sovrintendente, Fortunato Ortombina, per il quale “cantare con la mascherina è un gran sacrificio”, ma importante per limitare la possibile diffusione del contagio.