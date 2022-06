Il Concerto di Gigi D'Alessio in diretta su Rai 1: scaletta, ospiti e anticipazioni

Gigi D'Alessio protagonista del concerto Uno come te - Trent'anni insieme. Oggi, venerdì 17 giugno 2022, da Piazza Plebiscito a Napoli, il cantautore celebrerà e ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera e di grandi successi con un evento ripreso in diretta dalle telecamere di Rai1 e dai microfoni di Rai Radio2, a partire dalle 20.25.

Tanti gli ospiti, amici e colleghi che accompagneranno Gigi D'Alessio in questa emozionante serata prodotta da Ggd, Friends & Partners e Arcobaleno Tre: di seguito, tutte le informazioni

Il Concerto di Gigi D'Alessio venerdì 17 giugno 2022: scaletta e ospiti

"Scenderò dal palco per raggiungere il Teatro San Carlo per fare il pezzo che mi ha portato nel mondo, quello di Sanremo, 'Non dirgli mai'. Troverò lì l'orchestra composta da sole donne. Poi tornerò sul palco. La piazza canterà con me, sarà molto bello. E Amadeus farà da presentatore, mi sostituirà per due minuti": queste le anticipazioni di Gigi D'Alessio sul concerto che lo vedrà protagonista della prima serata televisiva di Rai 1 di venerdì 17 giugno 2022.

Accanto a lui in questo viaggio ci sarà l'orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti, amici e colleghi: da Amadeus e Fiorello ad Alessandra Amoroso, da Vanessa Incontrada a Achille Lauro, da Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme, da Eros Ramazzotti ad Alessandro Siani, da Mara Venier ad Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma anche Maurizio Casagrande, Clementino e Luchè, per citarne alcuni. "L'attestato di stima ricevuto dai miei colleghi è incredibile" ha aggiunto D'Alessio: "Il primo è stato Fiorello. L'ho chiamato e gli ho detto: 'senti, sono venuto mille volte da te'. Lui fa sempre tutto all'alba, è difficile beccarlo, e gli ho detto, ti chiedo una cortesia: voglio festeggiare a Napoli, e ha detto subito di sì. Ramazzotti, Mara Venier, Amadeus (mi ha risposto 'sto già la')". Diversi gli omaggi previsti per i grandi protagonisti del cinema, dello sport, della musica che con Napoli hanno sempre avuto un legame speciale. "A Mario Merola, perché con lui è iniziata la mia strada artistica, e ci sarà anche il figlio. A Maradona, a Totò, a Lucio Dalla, un napoletano non nato a Napoli, e poi un omaggio al più grande: Pino Daniele" ha raccontato ancora il cantante: "Sarà una serata ricca di emozioni, e una serata vera".

Inoltre, con il supporto di Rai per il Sociale, durante la diretta del concerto evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall'Ucraina.

I biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio

Dopo la data sold out del 17 giugno, Gigi D'Alessio tornerà sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli il giorno seguente, sabato 18 giugno, per continuare a festeggiare con il pubblico che in questi anni lo ha sempre amato e supportato. I biglietti per il live del 18 giugno sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali. "Ringrazio tutti quelli che hanno comprato il biglietto: in tre ore siamo andati sold out pr il 17 giugno. Dopo 30 anni, vendere tutti i biglietti in 3 ore non è cosa da poco. Stiamo dando lavoro a 3900 persone, la maggior parte napoletani. Abbiamo occupato più di 1400 posti letto, stiamo portando tanto. Ho un fanclub molto attivo, sappiamo da dove vengono le persone. Da tutta Europa, qualcuno pure da Miami", ha sottolineato con orgoglio.

Nel luogo simbolo della sua città, Gigi D'Alessio racconterà le fasi salienti della sua vita e della sua carriera, dai suoi primi passi in musica alle sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più "difficili", professionali e non, della sua vita.