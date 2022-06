Concerto per il Giubileo della Regina, dove vederlo in diretta tv: cantanti, scaletta e anticipazioni

Oggi, sabato 4 giugno 2022, davanti a Buckingham Palace si terrà il Platinum Party at the Palace, concerto per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, da 70 anni sul trono. L'evento si inserisce tra i festeggiamenti per la sovrana, partiti il 2 giugno e proseguiti anche ieri con la celebrazione della liturgia che ha visto di nuovo in famiglia Harry e Meghan, ma non la festeggiata, assente per motivi di salute. Ma è sempre per rendere omaggio a lei che tra poco artisti internazionali, tra cui Andrea Bocelli, Diana Ross, Alicia Keys, solo per citarne alcuni, saliranno sul palco per esibirsi durante una serata che sarà trasmessa anche in streaming e in tv.

Di seguito tutte le informazioni sull'evento.

Dove vedere il concerto per il Giubileo della Regina: cantanti e scaletta

L'evento sarà trasmesso in diretta su BBC One, BBC iPlayer e anche su Sky, al canale 109, a partire dalle 21. Ad aprire lo show di fronte alla residenza di Sua Maestà ci saranno i Queen + Adam Lambert, con una performance speciale che richiamerà alla memoria la storica apparizione di Brian May sul tetto del Palazzo al Concerto del Giubileo d'Oro nel 2002. Seguiranno artisti del calibro di Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala e Diversity: tutti eseguiranno i loro più grandi successi in un tributo stellato in onore di Elisabetta II.

La chiusura dello show sarà affidata a Diana Ross che per il Platinum Party at the Palace tornerà a esibirsi dal vivo nel Regno Unito a quindici anni di distanza dall'ultima volta. Sir Elton John comparirà in un'esibizione registrata appositamente per questa occasione, mentre sul palco si esibirà dal vivo anche Sam Ryder, reduce dal successo dell'Eurovision Song Contest di Torino dove si è classificato, per il Regno Unito, al secondo posto. Accanto alle performance musicali ci sarà spazio anche per i grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport 'made in United Kingdom' come Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds.

Gli ospiti del concerto

La serata ruoterà attorno a temi globali cari a Elisabetta II come la moda, lo sport, l'ambiente e, ovviamente, la musica, quest'ultima in un segmento curato dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, che parteciperà con un'apparizione speciale insieme a Lin-Manuel Miranda. Previste anche esibizioni dei cast e di ospiti speciali da opere come The Phantom of the Opera, Hamilton, Six, The Lion King e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. In totale, durante lo show (della durata prevista di 2 ore e mezza), si esibiranno oltre 30 artisti e performer che spazieranno dal pop al rock, alla musica classica, fino al musical.

L'imponente allestimento

L'esclusivo allestimento del Platinum Party at the Palace sarà composto da tre palchi, collegati tra loro da passerelle, per creare una straordinaria esperienza a 360° di fronte a Buckingham Palace e al Queen Victoria Memorial. 70 colonne, rappresentanti i 70 anni di regno della Regina, collegheranno i palchi in un'unica struttura e si illumineranno in progressione, facendo risplendere il palco. L'intera facciata di Buckingham Palace sarà ricoperta da una proiezione di video-mapping, trasformandosi per quella notte nello schermo più grande del Regno Unito.

Due dei tre palchi si troveranno immediatamente di fronte a Buckingham Palace, una cosa mai successa finora, incorniciando la residenza della Regina: a sinistra del palazzo ci sarà il palco 'Orchestra' dove troveranno posto i 75 elementi dell'Orchestra of the Household Division; a destra del palazzo ci sarà invece il palco 'Pop', supportato da schermi Led che renderanno magnifica ogni esibizione.

Al Platinum Party at the Palace parteciperanno in piazza 22mila persone: di queste, 10mila sono state scelte in un'estrazione pubblica e altre 7.500 sono lavoratori, membri di forze armate, associazioni di volontariato ed enti di beneficenza. In occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, dal 3 al 5 giugno il canale 109 diventa Sky Uno The Royals: un temporary channel che accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle curiosità, dei segreti e degli intrighi dei principali regnanti europei, ed in particolare della Famiglia Reale più popolare e seguita al mondo, i Windsor.