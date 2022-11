Il Concerto di Natale 2022 in tv: cantanti e scaletta

Il Concerto di Natale 2022 arriva alla sua 30esima edizione. Registrato il 17 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione a Roma, per la prima volta nella storia l'evento sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 domenica 1° gennaio 2023. Le grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica, si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa. Come ogni anno all’evento sono abbinati progetti di solidarietà che verranno comunicati prossimamente.

Il Concerto di Natale 2022, ospiti e cantanti

Anche quest'anno, come nelle ultime tre edizioni, la conduzione del Concerto di Natale è affidata a Federica Panicucci. Ricco il parterre di ospiti chiamati per festeggiare le festività tra musica e spettacoli. Al momento sono stati comunicati i nomi di Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, Orietta Berti, Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir. Attesi anche Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs, Neri Marcorè.

La storia del Concerto di Natale

Il Concerto di Natale nasce nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse per la sua realizzazione. Da allora ogni anno si abbina ad uno o più progetti benefici e grandi artisti di fama internazionale sono chiamati a partecipare all'evento.