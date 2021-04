Concerto del Primo Maggio 2021, svelati i primi nomi dei cantanti: c'è anche Fedez

In onda su Rai Tre e Radio Due a partire dalle 15.30, l'evento musicale promosso da CGIL, CISL e UIL non sarò trasmesso dalla solita Piazza San Giovanni Laterano, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

Il Concerto del Primo Maggio si farà, nonostante l’emergenza sanitaria. Promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto e organizzato da iCompany, il tradizionale evento musicale si terrà all’aperto, non nella solita Piazza San Giovanni Laterano, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e potrebbe avere dei contributi da altre location significative. Il grande evento musicale andrà in onda in diretta su Rai Tre e Radio Due a partire dalle 16.30 fino alla mezzanotte.

Concerto del Primo Maggio 2021, i cantanti

La lista completa degli artisti che si esibiranno sul palco non è ancora stata comunicata, ma i primi nomi sono comparsi sui profili social della manifestazione. Tra loro c’è anche Fedez che ha confermato la sua presenza con un video.“Quest’anno dove ci sono palchi liberi io vado, perché non si può suonare quindi appena c’è un palco ci vado…” ha preannunciato il rapper, per la prima volta nella rosa dei cantanti protagonisti del Confermate anche le presenze di Colapesce-Dimartino, Bugo, Extralisco. Dall'ultimo Festival di Sanremo arriva anche Willie Peyote, Motta, Piero Pelù, Chadia Rodriguez, The Zen Circus, Claudio Capéo.