Concerto del Primo Maggio 2023: scaletta, ospiti e cantanti

Concertone del Primo Maggio 2023: il conto alla rovescia è iniziato. L'organizzazione del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa è nel pieno del lavoro che culminerà lunedì 1° maggio, appunto, con le performance di ospiti e cantanti chiamati a esibirsi a su palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Nato nel 1990, l'evento è promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany e viene organizzato annualmente richiamando centinaia di migliaia di persone in presenza e milioni spettatori da casa, sintonizzati sulla diretta garantita da tv e radio.

Il tema del Concerto del Primo Maggio 2023

La linea artistica del Concertone 2023 si sviluppa attorno al concept "Generazione #1M2023" che segna una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, il Concerto del Primo Maggio è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

Chi conduce il Concerto del Primo Maggio 2023

Ambra Angiolini condurrà per la quinta volta consecutiva il Concerto del Primo Maggio. Al suo fianco ci sarà Fabrizio Biggio, conduttore dei record insieme a Fiorello che ogni mattina, con Viva Rai 2, ottiene un successo quotidiano straordinario.

Cantanti del Concerto del Primo Maggio 2023

Tantissimi i cantanti che si esibiranno sul palco dell'evento a partire da Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama. Annunciata anche la partecipazione di Mr Rain e di Tananai e del collettivo musicale BNKR44. Si aggiungono anche Aiello, Carl Brave e Fulminacci. Alla lineup si arricchisce con Piero Pelù, che torna per l’undicesimo anno al Primo Maggio confermando l’impegno a favore dei lavoratori e delle categorie più fragili, quest’anno anche in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano “Musica libera”, Rose Villain, cantante e autrice con milioni di stream che ha da poco pubblicato il suo primo album “Radio Gotham” che ha debuttato in Top 5 della classifica settimanale Top Album FIMI e #8 della Top Albums Debut Global di Spotify, e Alfa, il cantautore genovese classe 2000 che ha appena concluso “Tra Le Nuvole Tour”, il tour completamente sold out nei club italiani.

Sul palco di piazza San Giovanni arriverà, inoltre, Matteo Paolillo, attore e cantautore reduce dal successo di "Mare Fuori" che canta la sigla e diversi brani della colonna sonora della serie di grandissimo successo, Rocco Hunt, Mara Sattei, Francesco Gabbani, i Baustelle e Levante.

Periodicamente sui canali social del Primo Maggio (Instagram - Facebook - Twitter - TikTok) verranno annunciati nuovi tasselli del puzzle che, giorno dopo giorno, comporrà il Cast definitivo del Concertone 2023.

L'ospite internazionale

L'ospite internazionale di quest'anno sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora, divenuta popolare per la cover del brano degli Oasis “Half the World Away”. A soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l'ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok. Il suo singolo “Cure For Me" è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. 0

Dove vedere e sentire il Concerto del Primo Maggio in diretta

Il Concerto del Primo Maggio si svolge a Roma in Piazza San Giovanni in Laterano e, come di consueto, viene trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, lunedì 1° maggio a partire dalle ore 15.30 alle ore 19 e dalle ore 20 a mezzanotte. L'intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta sia on demand.

Il contest

È in corso la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che anche quest'anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti che avranno la possibilità di salire ed esibirsi in diretta tv sul grande palco di Piazza San Giovanni. Solo tre dei seguenti 12 finalisti, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web, si esibiranno dal vivo sul palco del Concertone:

BABELE (Milano) ? CHIARA TURCO (Torricella - TA) ? DANU (Castelfiorentino - FI) ? ETTA (Napoli) ? EVRA (Bari) ? LEANÒ (Milano) ? MANINNI (Bari) ? MOISE (Milano) ? PLASTIC HAZE (Roma) ? STILL CHARLES (Civitanova Marche - MC) ? VERSAILLES (Milano) ? WEPRO (Tricase - LE).