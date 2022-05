Poche donne al concerto del Primo Maggio? Ambra Angiolini: "Fosse questo il problema"

Non solo musica, anche un discorso sulle donne sul palco del concertone del Primo Maggio. A Barbascura X il compito di parlare di parità di genere, lo scrittore ha parlato della prima donna che si è potuta laureare, di quanto ancora ci sia da fare e di quanto sia necessario che uomini e donne collaborino affinché si arrivi ad una maggiore consapevolezza e unità.

"Sui libri trovate solo nomi di uomini - spiega il divulgatore - Tra i premi Nobel meno del 5 per cento sono stati dati alle donne, e allora donne forse vi dovreste impegnare di più. Però qualche anno fa non era concesso loro di studiare, il primo titolo di studio per una donna è arrivato solo nel 1678: Elena Lucrezia Cornaro. Però diciamolo, le donne non sono un gran che, le donne fanno schifo esattamente come ogni altro essere umano, facciamo tutti schifo: fai schifo tu, tu, tu e faccio schifo io. Facciamo tutti incredibilmente schifo. E va schifosamente benissimo così".

Ambra Angiolini contro le critiche al concertone

Subito dopo la conduttrice, Ambra Angiolini, è salita sul palco e ha preso la parola. Ha iniziato a parlare della critica mossa al Concertone sul tema quote rosa. "Fra le tante critiche mosse al concertone del primo maggio, mi ha colpito quella che sul palco non ci fossero abbastanza donne. Ma come? Fosse il primo maggio il problema!", ha esordito così Angiolini.

"I problemi sono altrove: nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole. Non riduciamo la vita delle donne, che è importante, solo a dove non le vediamo", ha aggiunto la conduttrice. "Preoccupiamoci di sostenerle sempre: anche nelle loro case quando sono in pericolo. Da questo palco, un applauso per le donne".

Una risposta che sicuramente pone l'accento su quanto le donne possano trovarsi in difficoltà nella quotidianità, ma che non risponde al perché ci fossero poche donne ad esibirsi a questo Primo Maggio.