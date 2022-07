Polemica su Concita De Gregorio: le parole (giudicate "classiste") sulla scuola napoletana

Nell'epoca della indignazione facile, Concita De Gregorio è incappata in uno scivolone che le sta costando parecchio in termini di shitstorm. A seguito di alcune dichiarazioni pronunciate ieri ad In Onda, il talk show che conduce con Davide Parenzo su La7, la giornalista è finita nel mirimo di un variegato repertorio di critiche: anti-meridionalismo, snobismo, classismo, oltre che ruffianeria nei confronti di Mario Draghi. Al centro del contendere, la frase secondo cui il premier uscente avrebbe tenuto "il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense" in occasione del suo discorso al Senato. Apriti cielo.

Non vale giustificare tutto come una iperbole, almeno secondo il cosiddetto popolo della rete. L'accusa alla firma di Repubblica è chiara: la frase in questione tenderebbe a sminuire gli studenti degli istituti alberghieri e i rispettivi insegnanti, nonché anche la stessa Massa Lubrense, comune in provincia di Napoli. Per nulla accomodanti i commenti dall'ambiente scolastico. Anche Ivana Barbacci, la segretaria generale della Cisl Scuola, scrive su Facebook: "Da queste parole insensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la scuola, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti giornalisti". Critiche che però non scalfiscono De Gregorio, che anzi questa mattina - dopo una nottata di critiche accumulate - riprende per la seconda volta la stessa metafora nel suo blog Invece Concita tenuto sul quotidiano La Repubblica.

"Massa Lubrense":

Perché durante la puntata di ieri di #inondala7 Concita De Gregorio ha affermato che nel suo discorso al Senato Mario Draghi aveva "il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all'alberghiero di Massa Lubrense" pic.twitter.com/EnmwRh1z8J — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 21, 2022

Con queste parole di Concita De Gregorio, il quotidiano La Repubblica, e il suo partito di riferimento, il Pd, svelano finalmente la propria ideologia elitaria e classista. Un lapsus eloquente che tradisce il pensiero di un giornale e di un partito che si vorrebbero di sinistra — alessio accardo (@accardo_alessio) July 21, 2022