L’atteso giorno è arrivato: “Il contadino cerca moglie 6” è visibile dal 2 ottobre 2022 anche in chiaro sul canale Nove. Dalla grande città alla vita in campagna: per le candidate si prospettano grandi cambiamenti. Ma chi sono i cinque protagonisti del reality? Scopriamo i loro nomi, l’età, la provenienza e il lavoro.

Chi sono i concorrenti de Il contadino cerca moglie 6

Gabriele Corsi conduce ancora una volta “Il contadino cerca moglie, reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia. A maggio il canale Nove ha trasmesso il casting della sesta stagione dello show. Adesso arriva il momento del programma vero e proprio: i single prescelti faranno la conoscenza delle aspiranti anime gemelle. Un’avventura che ci condurrà in alcune campagne situate in diversi luoghi del nostro paese. Ma chi sono i cinque concorrenti della sesta edizione de “Il contadino cerca moglie”? Scopriamolo insieme.

Alessandro, 32 anni, viene, da Atzara (Sardegna) - Produttore di frutta e verdura.

Dario, 32 anni, dalla provincia di Recanati - Agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana.

Enrico (detto “Il Nol”), 23 anni, dalla Val di Fassa (Trentino-Alto Adige), ma nato nelle Marche, allevatore.

Stefano (detto “Patata Joe), 47 anni, dalla provincia di Lecce - Coltiva patate e ulivi nella sua azienda agricola.

Teodoro, 28 anni, viene da Firenze (ma è nato in Alto Adige) - Coltiva canapa.

Dove vedere Il contadino cerca moglie 6

A partire dal 2 ottobre, Il contadino cerca moglie va in onda la domenica sera dalle 21.25 su Nove e live streaming sul sito del canale. Il programma è disponibile on demand su Discovery+, per gli abbonati al servizio.