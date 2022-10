Condotta dalla cantautrice Francesca Michielin, la sedicesima edizione di X Factor entra nel vivo: giovedì 26 ottobre hanno inizio gli attesissimi live. Si dice che i concorrenti giunti fin qui hanno in parte già vinto. Partiti dai casting, i prescelti hanno in effetti superato un percorso lungo ed elaborato, continuato con le audizioni, i bootcamp e le last call. Ma chi sono i musicisti che possono dire di avercela fatta? Scopriamo i loro nomi, l’età e la provenienza di ognuno.

X Factor 2022: chi sono i concorrenti

La squadra di Ambra Angiolini:

Lucrezia Maria Fioritti, 26 anni, da Milano (nata a Bologna);

Matteo Siffredi, 20 anni, da Villanova D’Albenga (Savona);

Tropea, quartetto di musicisti, hanno tra i 26 e i 32 anni, da Milano.

La squadra di Dargen d’Amico:

Disco Club Paradiso, quattro musicisti tra i 20 e i 22 anni, da Bologna;

Matteo Orsi, 25 anni, Roma;

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta): 23 anni, Milano (nata a Palermo).

La squadra di Rkomi

Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26 anni; da Milano (nato a Vicenza);

Santi Francesi, duo di 23 e 24 anni; da Milano;

Giorgia Turcato, 20 anni, da Lendinara (provincia di Rovigo).

La squadra di Fedez

Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), 26 anni, da Napoli;

Omini, tre musicisti tra i 18 e i 19 anni; dalla provincia di Torino;

Linda Riverditi, 19 anni, da Alba (Cuneo).

Dove vedere X Factor 2022

La sedicesima edizione di X Factor va in onda in prima visione assoluta il giovedì su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15.Le puntate sono visibili e anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.