X Factor 2022: chi sono i concorrenti ammessi (finora) alla seconda fase

Le audizioni sono per X Factor la porta d’ingresso per cullare il sogno del palco vero e proprio del programma. Un passaggio obbligatorio ed un “Sì” che può essere dettato da tanti fattori: la bravura, la classe, le potenzialità, le emozioni che possono essere soggettive e colpire un giudice piuttosto che un altro. Per passare delle audizioni alla seconda fase servono i "sì" di almeno tre giudici.

Al momento sono passati con 4 sì:

Tigri da Soggiorno (Band) – Hanno eseguito “Prima di Andare Via” (Neffa)

Irene Pignatti – Ha cantato Youth

Francesco Guarnera – Ha cantato “Martina” (una sua canzone inedita)

Santo – Ha cantato “Quanto mi fa sesso”

Linda Riverditi – Ha cantato Coraline (Maneskin)

Omini (Band) – Hanno eseguito Tick Tick Boom (The Hives)

Santi Francesi (Band) – Hanno eseguito “Non è così Male”

Alessandro Baroni – Ha cantato “Ama Noi” (Dargen D’Amico)

STT (Duo) – Hanno cantato “Oh Mama”

Matteo Siffredi – Ha cantato “L’appuntamento” (Ornella Vanoni)

Giovanni Portaluppi - Ha cantato "Nihilism"

Lucrezia Maria Fioritti – Ha cantato “Molecole” (una sua canzone inedita)

Sono passati invece con 3 sì:

Manal – Ha cantato “New Body” (Kanye West) – 3 Sì

Nervi – Hanno eseguito “La Bambola” (Patty Bravo) – 3 Sì



Dove vedere X Factor 2022

La sedicesima edizione di X Factor va in onda, dal 15 settembre, il mercoledì su Sky Uno (canale 108 di Sky), su Now Tv e - on demand - su Sky Go. Le puntate vanno successivamente in onda (in replica) su Tv8 ogni mercoledì successivo, ad eccezione della finale, trasmessa in contemporanea da entrambe le reti.