La Iena Luigi Pelazza condannato per violenza privata

L'inviato aveva cercato di intervistare la giornalista Guia Soncini nel palazzo dove vive, a Milano, opponendosi al suo rientro in casa. Il Tribunale di Milano ha inflitto due mesi di carcere, convertiti in una multa da 15 mila euro

Il Tribunale di Milano ha condannato l'inviato de 'Le Iene' Luigi Pelazza a due mesi di carcere, convertiti su richiesta dell'imputato alla pena pecuniaria di 15 mila euro e sospesa, per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini. Lo riporta l'Agi, che fa sapere anche dell'assoluzione dell'altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verri, "per non aver commesso il fatto", in quanto non è certo fosse presente quel giorno.

I fatti risalgono al 19 settembre 2015, quando - si legge nel capo d'imputazione riportato dall'Agi - Pelazza e Verri "dopo essersi introdotti indebitamente", fingendosi dei corrieri, nel palazzo in cui vive la Soncini, "con violenza esercitata in modo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della parte offesa, le impedivano di accedere alla palazzina e con analoga violenza le impedivano di fare rientro nella propria abitazione, costringendola a tollerare la loro presenza con una serie insistente di domande alle quali la parte offesa dichiarava da subito di non voler rispondere".

"Condannato il 'metodo Iene'"

Piena soddisfazione per l'accusa. "È una sentenza importante - ha fatto sapere il legale di Guia Soncini, Davide Steccanella - perché ha stabilito che no sempre il 'metodo Iene' è scusato dal pure legittimo diritto di cronaca. In questo caso si era trattato di un vero e proprio agguato nel cortile interno di un palazzo privato, impedendo alla mia cliente di fare rientro in casa propria fino all’arrivo delle forze dell'ordine per confezionare un servizio a effetto". Pelazza voleva inervistare la giornalista in merito a un'inchiesta in cui era coinvolta, per la quala era stata successivamente assolta. "Uno sconosciuto non invitato a entrare non può imporre la propria presenza in casa tua - ha scritto la giornalista - Neanche se dotato del superpotere televisivo e convinto quindi di godere d’immunità diplomatica".