La 'nuova' Rai: le interviste ai protagonisti dell'estate in tv

Si è svolta questa mattina a Roma la presentazione del palinsesto estivo Rai, che è stata anche la prima volta davanti ai giornalisti del nuovo direttore dell'intrattenimento Angelo Mellone. Un'offerta importante e diversificata, che riesce a coprire tutta la giornata, dal lunedì alla domenica. Mentre i conduttori dei programmi itineranti - da Camper a Linea Verda - sono già in giro per l'Italia, gli altri protagonisti hanno presentato i loro format nella sede di viale Mazzini.

Colonne come Unomattina - condotto quest'anno da Serena Autieri, Tiberio Timperi e Gigi Marzullo - ma anche trasmissioni nuove come Weekly, che vede al timone Carolina Rey insieme a Fabio Gallo. E poi la nuova coppia di Estate in diretta, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato le loro emozioni a pochi giorni dal debutto.

Riprese e montaggio di Alberto Pezzella