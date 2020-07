Conduttrice perde un dente in diretta tv: niente panico, la sua reazione diventa virale

Incidente in diretta sul canale tv ucraino TSN. La nota conduttrice Marichka Padalko stava leggendo le news quando all'improvviso i telespettatori l'hanno vista portarsi una mano alla bocca. Mentre parlava infatti Padalko ha perso una capsula dell'incisivo superiore. Con molta professionalità, Padalko ha continuato a condurre come se niente fosse, nascondendo la capsula nella mano e aspettando la chiusura della diretta.

"Questa è probabilmente l'esperienza più curiosa in vent'anni di carriera come presentatrice. Condurre in diretta è meraviglioso perché è sempre imprevendibile", ha scritto su Instagram Marichka Padalko, condividendo il video che in breve tempo ha fatto il giro del mondo.

Dieci anni fa la figlia piccola la colpì involontariamente con una sveglia, rompendole metà dente. Recentemente Padelko aveva deciso di correggere il danno, ma ha ammesso di non aver rispettato le indicazioni del dentista che le aveva raccomandato di non mordere cibo con i denti anteriori.

"Pensavo che l'incidente sarebbe passato inosservato", ha ammesso Padalko, che ha preso con sportività l'accaduto. "Nel corso di questa vicenda sono rimasta personalmente colpita dalla quantità di supporto che ho ricevuto, sia nei commenti sia nei messaggi privati. Amici, grazie mille", ha aggiunto, dando appuntamento ai fan alla prossima edizione del programma.