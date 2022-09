Connection: da stasera su Nove le nuove docu-inchieste

Al via oggi, 24 settembre, su Nove una serie composta da quattro docu-inchieste condotte da Nello Trocchia. Storie di pericolose organizzazioni criminali, analizzate in tutte le loro componenti. La prima puntata è dedicata ai narcos albanesi.

Mafia Connection, anticipazioni

Classe 1984, Nello Trocchia è un giornalista che da anni esercita un lavoro capace di analizzare e raccontare fatti di cronaca mediante ricche inchieste. Quando nel 2015 ha ricevuto delle minacce di un boss, finito in prigione grazie ad una sua inchiesta, Trocchia ha iniziato a vivere sotto scorta. Imperterrito, ha continuato a raccontare alcuni degli angoli più oscuri del nostro paese (e non solo). Sabato 24 settembre parte il ciclo di quattro appuntamenti realizzati per il canale Nove, sequel dei due documentari precedentemente trasmessi dalla rete e dedicati ai Casamonica.

Quattro viaggi nei meandri di altrettante organizzazioni criminali, non sempre famose ma quanto e più pericolose di quelle conosciute ai più.

La prima puntata ci parla dei Narcos albanesi, racconto di businessmen insospettabili e killer spietati; il titolo della puntata di sabato 1° ottobre è "Puglia sotto attacco"; si continua poi l'8 ottobre con "I signori della camorra", sulla famiglia Moccia; per giungere all'ultimo appuntamento dal titolo "Caccia all'ultimo padrino", su Matteo Messina Denaro.

“Mafia Connection” è una serie prodotta da VIDEA Next Station per Warner Bros. Discovery, ideata e scritta da Carmen Vogani.

Dove vedere Mafia Connection in tv e in streaming

Le docu-inchieste del ciclo “Mafia Connection” vanno in il sabato, a partire dal 24 settembre, alle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.