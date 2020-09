Conte annulla il videomessaggio a Domenica In dopo le polemiche di Salvini e Meloni

Giuseppe Conte ha deciso di annullare il videomessaggio per l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmesso domenica nel corso della prima puntata di Domenica In su Raiuno. Ad annunciare che il presidente del consiglio sarebbe stato presente con una clip in trasmissione è stata questa mattina in conferenza stampa la conduttrice Mara Venier, scatenando le polemiche dell'opposizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Stando a quanto apprende Ansa, Conte avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola divenuti occasione di polemiche. "Nel corso della prima puntata, domenica 13 settembre, il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione", aveva dichiarato Venier, sottolineando l'esclusività dell'intervento. “Ma non l’ho ancora visto, ci arriverà oggi”, aveva precisato. Poi il passo indietro del premier, arrivato in serata.

L'attacco di Salvini e Meloni

L'attacco delle opposizioni è esploso subito dopo l'annuncio della presentatrice veneta. "La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell’opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune", ha tuonato Matteo Salvini in un post su Facebook.

Parole a cui ha fatto presto eco la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: "Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante ‘Domenica In’. Benvenuti in Corea del Nord. P.S. Fratelli d’Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom -aggiunge il presidente Fdi- per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico".