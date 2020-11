Tale e Quale Show, Conti salta la conduzione: al suo posto i tre giudici

Carlo Conti non condurrà venerdì 'Tale e Quale Show'. Il presentatore, positivo al coronavirus, la scorsa settimana aveva portato avanti l'intera puntata in collegamento dalla sua casa di Firenze - dove si trova in isolamento - ma, essendo comparsi da qualche giorno i sintomi, passa il testimone ai tre giudici. Per tornare al timone del programma, Conti deve ristabilirsi completamente. Al suo posto, dunque, si alterneranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, spalleggiati da Gabriele Cirilli. Una conduzione corale assolutamente inedita in attesa del ritorno del padrone di casa.

Il ricordo di Gigi Proietti

Sarà una puntata speciale anche per il ricordo dedicato a Gigi Proietti, anche lui parte della famiglia di 'Tale e Quale Show', dove nel 2015 - in veste di giudice - portò la sua inimitabie simpatia.

Tale e Quale Show, il mini-torneo e la claffisica

Per quel che riguarda il programma, una settimana fa è iniziato il mini-torneo dei campioni che si concluderà il 13 novembre con la proclamazione del 'Campione di Tale e quale Show 2020'. Protagonisti sul palco, i migliori 6 Artisti di questa decima edizione e i migliori 4 del 2019. Vincitore di puntata e dunque primo nella classifica provvisoria, Pago: premiata la sua interpretazione di Ricky Martin con il brano 'La bomba'. Seconda Barbara Cola-Aretha Franklin e terza Jessica Morlacchi-Marcella Bella.

Tale e Quale Show, le imitazioni della puntata

Le star della musica nazionale e internazionale con cui dovranno immedesimarsi i 10 protagonisti sono: Virginio, che dovrà interpretare Franco Simone, Barbara Cola, che avrà le sembianze di Anastacia, Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Katy Perry, Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey vestirà i panni di Geri Halliwell, Sergio Muniz ricorderà il mito di David Bowie, Giulia Sol se la vedrà con Anna Tatangelo, mentre Agostino Penna e Pago dovranno entrambi trasformarsi in Renato Zero.