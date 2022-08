"Contromano", in tv il film di Antonio Albanese: trama e cast

Contromano segna il ritorno alla regia di Antonio Albanese, che interpreta il ruolo di Mario, un milanese dalla vita tranquilla ma arida. Dovrà fare i conti con il tema dell’immigrazione, ma anche con qualche turba sentimentale. Leggiamo qualcosa in più su questo film che vuole alternare la risata alla riflessione.

Contromano: trama e cast

Con “Contromano” Antonio Albanese torna alla regia cinematografica a ben 16 anni di distanza da “Il nostro matrimonio in crisi”. La volontà del regista/attore è quella di realizzare una commedia capace di far pensare ancor prima che di procurare risate: mette infatti da parte la satira e la comicità surreale e vira su una curiosa parabola sul tema dell’immigrazione. Ne esce un on the road dolceamaro che si cimenta nell’inedita tratta Milano - Senegal. Regista, attore e co- sceneggiatore, Antonio Albanese è affiancato davanti alla macchina da presa da Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno, David Anzalone e Valentina Pace.

La vita del single cinquantenne Mario Cavallaro procede piuttosto piatta, divisa tra la merceria ereditata dalla famiglia e la coltivazione dell'orto casalingo. Un giorno il bar che è solito frequentare viene rilevato da un egiziano. L'episodio lo turba ma non è tutto: il senegalese Oba, un venditore ambulante di calze, inizia a stazionare davanti alla sua merceria. L'attività comincia a perdere qualche cliente e Mario viene illuminato da un'idea assurda: prendere di peso Oba e condurlo personalmente in Senegal. Il ragazzo acconsente, ma ad una condizione: che venga accompagnato anche da Dalida, sua sorella. Quando Mario vede la donna si innamora all'istante, ma c'è un inconveniente di base: Dalida è in realtà la fidanzata di Oba, non sua sorella.

Dove vedere Contromano in tv e in streaming

Contromano viene trasmesso da Rai 3 venerdì 19 agosto alle 21.20. Il film sarà visibile anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.