Fabrizio Corona denunciato per le minacce ai magistrati

Nuovi guai per Fabrizio Corona che da giovedì scorso è ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove pare sta portando avanti lo sciopero della fame e della sete. Quel giorno, il 46enne aveva scoperto di dover tornare in carcere dopo che il tribunale di sorveglianza aveva annullato il differimento della pena per una serie di violazioni e aveva reagito tagliandosi le vene per poi apparire sui social col volto insanguinato.

Adesso proprio quei video postati su Instagram gli costeranno una denuncia per minacce: nelle clip l’ex re dei paparazzi si era scagliato contro il sostituto procuratore generale Antonio Lamanna che aveva chiesto il suo ritorno in cella, e contro il magistrato del tribunale di sorveglianza, Marina Corti che aveva preso la decisione di riaprire per lui le porte del carcere. Corona nel 2019 aveva ottenuto i domiciliari per potersi curare da alcuni problemi psichici legati alla dipendenza da cocaina.

Perché Fabrizio Corona è stato denunciato dai magistrati

Secondo magistrati e giudici, Fabrizio Corona avrebbe più volte violato le prescrizioni - su tutte il non utilizzo dei social, il divieto di uscire di casa e di apparire in tv, motivo per cui deve tornare in carcere. "Questo è solo l'inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l'inizio. Quant'è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie", aveva detto l'ex agente fotografico nel video postato su Instagram, in cui appariva con il volto sporco di sangue.

A indagare sulle minacce ora saranno i pm di Brescia, procura competente per i reati commessi nei confronti dei magistrati milanesi. L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha invece già fatto sapere che presenterà ricorso in Cassazione contro la decisione perché secondo il legale tutte le relazioni degli esperti agli atti dicono che l'ex fotografo non può tornare in carcere per continuare le cure per la sua patologia psichiatrica.