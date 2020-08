Coronavirus, chiude ‘La Sonrisa’: casi di positività tra i dipendenti del castello del 'Boss delle Cerimonie'

‘La Sonrisa’, l'hotel-ristorante divenuto noto per la trasmissione “Il Boss delle cerimonie”, è stato chiuso per coronavirus. Ilaria Abbagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, ha firmato ieri mattina un'ordinanza di chiusura temporanea del “castello” dopo che tra i dipendenti sono stati scoperti alcuni casi di positività al virus. Secondo le ultime informazioni raccolti dovrebbero essere tre le persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, trovate positive al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi di positività al virus

Si tratterebbe di tre dipendenti del locale ma al momento c'è stretto riserbo sulle loro identità. Il primo cittadino ha questa mattina confermato, per ora, solo due casi nella cittadina abatese chiedendo il rispetto della privacy per le persone coinvolte. Si attende la conferma ufficiale anche del terzo caso. Al momento nessuna delle persone trovate positive presenta sintomi gravi della patologia. Solo la prima da cui è partito il contagio, un 55enne che era stato all'estero, è stato ricoverato in un primo momento all'ospedale Cotugno. La chiusura temporanea è stata resa necessaria per effettuare tutte le operazioni di sanificazione e continuare l'attività di screening su tutto il personale del locale.