Covid, sospesi temporaneamente due programmi Rai: positivi alcuni collaboratori

Due programmi targati Rai sono stati temporaneamente sospesi dopo la scoperta di alcuni casi di positività al Covid. Secondo quanto scrive Il Tempo, sia Elisir sia I soliti ignoti sono stati sospesi in via temporanea per la presenza di due contagiati tra il personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi. Nel caso de I soliti ignoti la positività del collaboratore è emersa grazie a un tampone rapido, mentre per quanto riguarda Elisir si è scoperto tutto tramite un tampone molecolare.

“L’Azienda ha fatto sapere di avere attivato tutte le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono tra l’altro interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e ha provveduto in via cautelativa a sospendere le attività delle suddette produzioni. Sono in corso i tracciamenti da condividere con la Sanità Pubblica per il conseguente percorso di tutela dei lavoratori”, scrive il quotidiano romano.

Secondo TvBlog, la puntata Speciale Vip dei Soliti Ignoti non verrà trasmessa domani in diretta come previsto e sarà sostituita dal film A casa tutti bene con la regia di Gabriele Muccino, mentre andrà regolarmente in onda invece la puntata registrata nell’access prima time.

Sempre TvBlog scrive che risulterebbe un caso di positività al Covid anche all’interno del gruppo di lavoro del GF Vip, che “sembra comunque confermato per la messa in onda di lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5”, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali in merito.