Corrado: questa sera su Techetechetè un ritratto del grande conduttore

Corrado: maestro di stile e ironia, è considerato uno dei massimi conduttori televisivi italiani di sempre.

Corrado Mantoni nacque a Roma il 2 agosto del 1924 da un tipografo pubblicista e una maestra di scuola elementare. Dopo la maturità classica si iscrisse all’Università, indirizzo Giurisprudenza, ma poco dopo decise di seguire le orme del fratello maggiore Riccardo, che operava nel mondo dello spettacolo come regista e doppiatore. Nel 1944 Corrado fu uno dei partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale per liberare Roma dal nazifascismo. Prima di diventare un conduttore televisivo, Corrado si fece conoscere come annunciatore radiofonico: tra le notizie storiche più importanti da lui diffuse troviamo la fine della Seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica Italiana.

La Corrida

Ideato da Corrado insieme al fratello Riccardo, prima di approdare in televisione, La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio fu un programma radiofonico trasmesso sul Secondo Programma di Radio Rai, dal 1968 al 1979. Dalla radio, il conduttore portò lo show in tv, su Canale 5, nel 1986 e lo condusse fino al 1997 con un grande successo di pubblico.

Già annunciatore, Corrado ha sempre avuto una voce caratteristica, tipica di un doppiatore. Il suo italiano era semplice ma sempre impeccabile, aveva una padronanza impeccabile della lingua ma riusciva a comunicare con lo spettatore di ogni età e rango sociale. Ad impreziosire la sua professionalità ed eleganza è stato un ineguagliabile senso dell’umorismo, anch’esso discreto ma onnipresente. Una combinazione che lo ha reso uno dei conduttori più amati della storia della televisione italiana. Da pietre miliari della prima rete (Canzonissima, Domenica In) a show targati Mediaset tagliati su misura per lui (Il pranzo è servito, La corrida).

La vita privata

Nel corso degli anni ’50 Corrado sposò Luciana Guerra, dalla quale ebbe un figlio di nome Roberto. I due divorziarono nel 1972. Quello stesso anno intraprese una relazione con Marina Donato, che sposò il 27 giugno del 1996, dopo 23 anni di convivenza. Corrado morì l'8 giugno 1999, a 74 anni, con l'acutizzarsi di un carcinoma al polmone. Il conduttore non ha mai nascosto di essere stato un accanito fumatore. Una curiosità: per diletto collezionava pacchetti di sigarette e tappi di acqua minerale (ne aveva più di 500).

