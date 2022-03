Cortesie per gli ospiti Ristorante: al via il nuovo spin-off di Real Time con Roberto Valbuzzi

Real Time confeziona uno spin-off nuovo di zecca dell’amatissimo programma Cortesie per gli ospiti. A partire da oggi lunedì 28 marzo sul canale 31 arriva Cortesie per gli ospiti Ristorante, con Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher alla conduzione. Scopriamo di più sul nuovo show, in onda tutti i giorni alle 20:20.

Cortesie per gli ospiti Ristorante: come funziona?

Cortesie per gli ospiti Ristorante funzionerà in maniera simile al format originale di Cortesie per gli ospiti. Due coppie si inviteranno a cena – insieme ai conduttori Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher – non più casa, bensì nel proprio ristorante preferito. Ogni puntata dunque vedremo i concorrenti determinati a convincere i giudici della qualità del servizio, della location, dell’accoglienza e dell’atmosfera a tavola durante la serata nel locale da loro scelto.

I conduttori Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher

Nelle vesti di conduttori e giudici Roberto Valbuzzi – già nel cast di Cortesie per gli ospiti, e impegnato recentemente nel suo programma Uno chef in fattoria – e la new entry di Real Time Ursula Seelenbacher, una delle PR e trendsetter più autorevoli in Italia.

Dove vedere Cortesie per gli ospiti Ristorante in tv e in streaming.

La prima stagione del nuovo spin-off Cortesie per gli ospiti Ristorante andrà in onda tutti i giorni alle 20:20 su Real Time, al canale 31 del Digitale Terrestre e in live streaming sul sito ufficiale.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frealtimeitalia%2Fvideos%2F1216247905448083%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>