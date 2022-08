5 consigli televisivi da guardare stasera in tv: mercoledì 17 agosto 2022

Nella serata di mercoledì 17 agosto è, innanzitutto, doveroso partire da Piero Angela, recentemente scomparso. Ma la giornata è comunque molto ricca di film, show televisivi e documentari. Proposte per la prima e la seconda serata televisiva, capaci di svariare tra diversi argomenti e generi.

Superquark (21.25, Rai 1)

Ancora commossi dalla scomparsa di Piero Angela - una di quelle personalità a cui tutti, dalla cultura allo spettacolo, devono qualcosa - Rai 1 trasmette una puntata di “Superquark” preparata precedentemente alla sua morte. Ogni appuntamento presenta un ampio ventaglio di argomenti di vario genere presentati al telespettatore attraverso servizi, reportage e rubriche curate da esperti. Come sempre i programmi di Piero Angela sono capaci di parlare di argomenti complessi con un linguaggio alla portata di tutti.

The Post (23.40, Rai 3)

Film del 2017 di Steven Spielberg, che Rai 3 trasmette per l’occasione in versione originale con sottotitoli in italiani: un’opportunità di ascoltare le vere voci di Tom Hanks e di Meryl Streep. Lungometraggio ambientato nel mondo del giornalismo che esalta l’importanza della verità e la forza delle parole. Tratto da una storia vera, “The Post” funziona sia come appassionante inchiesta giornalistica che nell’idea di affidare la centralità dell’uguaglianza e della giustizia ad una donna.

Storie della tv: Franca Valeri (21.10, Rai Storia)

Scomparsa due anni fa pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni, Franca Valeri è una delle attrici italiane più complete del secolo scorso (e oltre). Dal cinema alla televisione, dal teatro drammatico alla satira. In questo speciale “Storie della tv” si ripercorre la sua carriera del piccolo schermo, dove per anni ha dato vita ad alcuni personaggi (inventati da lei): dalla signorina Snob a Cesira.

X Factor – Il meglio delle audizioni (21.30, TV8)

TV8 sta proponendo repliche delle vecchie audizioni del celebre talent show di Sky. Fruibili anche per chi non ha mai visto il programma, i provini mostrano la determinazione, la voglia di fare, ma anche l’inconsapevolezza e l’incoscienza di tanti aspiranti cantanti, prima del grande salto nello show. Poi può capitare di imbattersi nelle prime apparizioni di Marco Mengoni, Francesca Michielin, i Måneskin che, almeno all’epoca, si situavano di fianco a ragazzi successivamente meno fortunati.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (23.30, La7)

Il film più famoso di Elio Petri è forse anche il migliore, successo non solo italiano e premi prestigiosi vinti, tra i quali l’Oscar per il miglior film straniero. Film politico e dal grande impegno civile, ma anche complesso thriller popolare. Un caposaldo del genere dominato dalla strepitosa prova attoriale di Gian Maria Volontè.