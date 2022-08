5 film e programmi stasera in tv: lunedì 15 agosto 2022

La serata di lunedì 15 agosto 2022 propone innanzitutto un’ampia scelta di film. Scavando nel palinsesto televisivo di oggi troviamo inoltre molte altre opzioni, che possono spaziare dai programmi al documentario. Di seguito, una selezione di ciò che ci offre, oggi, la televisione italiana.

European Championships 2022 (21.00, Rai 2)

Lo sport italiano sta vivendo dei giorni di straordinario successo: l’europeo di nuoto, in corso a Roma, sta producendo soddisfazioni superiori alle già alte aspettative. Questo contenitore estivo estende il campo d’azione e ci offre gli imperdibili appuntamenti dell’europeo di atletica leggera. Monaco di Baviera ospita in contemporanea i campionati continentali di: atletica, tennis da tavolo, arrampicata, beach volley, canottaggio, canoa, ciclismo, triathlon e ginnastica. Rai 2 sintetizza ogni sera le imprese degli atleti in gara.

Il fattore umano: Ritorno a Kabul (23.30, Rai 3)

Un importante documentario firmato da Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi ambientato in Afghanistan, proposto a un anno di distanza dal ritiro delle truppe e dal ritorno al potere dei talebani. Il conflitto di lunghissima data ha devastato i civili, costretto alla fuga migliaia di persone e, soprattutto, prodotto una quantità alta di vittime. Il reportage dà voce soprattutto a chi è rimasto, e ci pone tremendi interrogativi: chi sono davvero i talebani tornati al potere? Cosa è davvero cambiato rispetto al 2001? A fare da narratrice è Sahraa Karimi, giovane regista fuggita da Kabul quando i talebani sono tornati al governo.

Lo squalo (21.25, Rete 4)

L’horror estivo per eccellenza: al suo primo trionfo commerciale, nel 1975 Steven Spielberg smonta i meccanismi del genere e riproduce l’orrore tra mare e sole. Sapiente ricerca della suspense cinematografica, qualche misurata citazione da Moby Dick e più generazioni di spettatori terrorizzate dalle fauci dello squalo che fuoriescono dall’acqua.

Operazione sottoveste (21.15, La7)

Blake Edwards è uno dei grandi maestri della commedia americana. Anche se non ha la statura artistica di “Hollywood Party” o la fama di “Colazione da Tiffany”, questa pellicola è diventata un piccolo classico della commedia estiva: una sorta di rivisitazione leggera dell’avventura di matrice bellica. Merito anche della coppia di protagonisti formata da Cary Grant e Tony Curtis, che si divertono e rendono la visione gradevolissima.

Dark City (23.00, Rai 4)

Il regista Alex Proyas ha acquisito fama grazie a “Il corvo” ed il cast formato da Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland e Jennifer Connelly garantisce a “DarkCity” il giusto appeal. Ne esce fuori una pellicola di fantascienza “adulta” che cita più o meno esplicitamente opere come “Metropolis” e “Blade Runner” e fa dell’Identità dell’individuo il tema centrale della propria filosofia.