Cose nostre, da oggi in seconda serata la nuova stagione: le anticipazioni

Oggi, 12 giugno 2023, con inizio alle 23.30, Rai 1 trasmette un nuovo ciclo di puntate di "Cose nostre", il programma condotto da Emilia Brandi che racconta storie di uomini e di donne che, nel corso della loro vita, hanno combattuto personali battaglie contro la criminalità organizzata; pagando ad alto prezzo la loro coraggiosa lotta.

Cose nostre: anticipazioni seconda edizione

Emilia Brandi torna da oggi nella seconda serata di Rai 1 con "Cose nostre", giunto alla sua seconda stagione. La narrazione riguarda persone, uomini e donne, che hanno lottato con convinzione e senza tregua per contrastare la criminalità organizzata; un credo che in alcuni casi è costato loro la vita. Le storie possono però riguardare anche killer che agivano per la criminalità organizzata ma che hanno deciso,a un certo punto del loro percorso, di collaborare con la giustizia.

Il protagonista della prima delle dieci puntate previste è Giuseppe Insalaco, a tanti noto come "il sindaco dei 100 giorni" di Palermo. Si tratta di una personalità della quale si è molto dibattuto, capace di provocare pareri non sempre univoci. Nato nel 1941 in provincia di Palermo, ed entrato in politica nella Democrazia Cristiana regionale, è anche amico della cosiddetta vecchia aristocrazia mafiosa. Il 14 aprile 1984 diventa sindaco di Palermo ma non si rivela, come si credeva disposto a servire Vito Ciancimino e i Corleonesi, provando invece ad aiutare i cittadini con manovre che volevano essere benemerite e trasparenti. Dopo soltanto cento giorni viene costretto a dimettersi. Viene poi isolato da tutti e, il 12 gennaio 1988, ucciso con cinque colpi di pistola mentre guida la sua automobile, in pieno centro di Palermo.

Il racconto della Brandi si basa innanzitutto sulla minuziosa ricostruzione storica dei fatti, ma il format non trascura mai la carica emotiva della vicenda, grazie anche ad un ampio ventaglio di personalità che per l'occasione rilasciano preziose dichiarazioni, a partire da Ernesta Insalaco, figlia di Giuseppe Insalaco. Ascoltiamo inoltre Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, la giornalista Bianca Stancanelli; Francesco Accordino, ex capo della Squadra Omicidi di Palermo.

"Cose nostre" un programma di Emilia Brandi, scritto con Vincenza Berti, Alessandro Chiappetta, Beniamino Daniele, Carlo Durante, Federico Lodoli, Sergio Leszczynski. La regia è curata da Raffaele Maiolino.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 12 giugno 2023)

La prima puntata della seconda stagione di "Cose nostre", va in onda lunedì 12 giugno 2023 du Rai 1 a partire dalle 23.30; ed è inoltre visibile visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.