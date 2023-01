Costa Concordia - Trappola in mare, stasera in tv: le anticipazioni

A undici anni dal naufragio della nave Costa Concordia, il canale Nove propone oggi 14 gennaio alle 21.25 un documentario dal titolo "Costa Concordia - Trappola in mare". Ricostruzione di una tragedia: dalle 32 persone che in tale circostanza persero la vita alle colpe del comandante Schettino.

Costa Concordia - Trappola in mare, le anticipazioni

La nave da crociera Costa Concordia è una tragica icona dei nostri tempi. Varata nel 2005, è stata protagonista di un naufragio che ha fatto la storia della cronaca italiana contemporanea.

Il 13 gennaio del 2012 la nave era in navigazione da Civitavecchia a Savona. L'occasione era quella di una crociera nel Mediterraneo, con scali previsti anche in Francia e in Spagna. Alle 21.24 di quel giorno la nave urtò un piccolo scoglio de Le Scole, a pochi metri dal porto dell'Isola del Giglio. L'impatto generò uno squarcio di circa 36 metri nello scafo. Seguì uno sbandamento sul suo lato destro fino a sommergersi, restando in larga parte emergente. 4200 persone furono salvate e 32 persero la vita.

Responsabile di tale sciagura fu il comandante della nave Francesco Schettino: processato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave, fu condannato a 16 anni in appello e Cassazione e interdetto per 5 anni da qualsiasi professione marittima.

Sono trascorsi ormai undici anni dalla sciagura, eppure quella della Concordia è una vicenda che non cessa mai di far discutere. Le azioni di Schettino, l'impatto con lo scoglio, la scomparse di tante persone e una nave che per tanto tempo ha continuato a galleggiare come uno spettro sulle acque dell'Isola del Giglio. Nove trasmette oggi, 14 gennaio, in prima serata un documentario dal titolo "Costa Concordia - Trappola in mare": cronaca di un evento che ha segnato la recente storia del nostro paese.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 gennaio 2023)

Il documentario dal titolo "Costa Concordia - Trappola in mare" va in onda oggi, sabato 14 gennaio, sul canale Nove a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale della rete.