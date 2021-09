Costantino della Gherardesca conduce "Quattro Matrimoni"

Nuovo appuntamento tv per il conduttore, in attesa di Pekin Express

In attesa di rivederlo alla guida di Pekin Express, ex Pechino Express dal 2022 in onda sul satellite, Costantino della Gherardesca vede e rilancia con un secondo programma in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Quattro matrimoni, celebre format prodotto da Banijay Italia che mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno delle nozze.

Come funziona il programma

Costantino sarà la novità di stagione, conduttore, anima e arbitro della gara a lui spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco. Protagoniste di ogni episodio quattro spose invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie, con un voto da 0 a 10. Tutto questo, ovviamente, senza mai risparmiarsi con spietati giudizi su abito, cibo, location ed evento generale. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, saranno chiamate alla resa dei conti al cospetto di Costantino, giustificando i propri voti e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. In base ai voti ci sarà una classifica finale, che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino. Per gli sposi vincitori di puntata in palio un soggiorno in un resort.

Quando andrà in onda Pekin Express?

Dal 2012 al 2020 in onda su Rai 2, Pechino Express ritornerà in onda nel 2022 con la prima edizione Sky, rititolata Pekin Express. Costantino ha diretto le ultime 7 edizioni del programma, dopo aver preso il comando da Emanuele Filiberto di Savoia, conduttore della prima stagione andata in onda nel 2012. Covid-19 permettendo, le riprese di Pekin Express dovrebbero prendere forma tra fine 2021 e inizio 2022, in modo da andare in onda su Sky tra la primavera e l'autunno/inverno del prossimo anno.