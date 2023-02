Costanzo, Adinolfi: "Selfie con De Filippi indelicati ma lei campa grazie a questa società"

Se in tantissimi, finora, avevano espresso la loro avversione nei confronti di chi, alla camera ardente di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio, ha avuto la faccia tosta di chiedere dei selfie a Maria De Filippi, da Sabrina Ferilli a Selvaggia Lucarelli, oggi è arrivata un'opinione decisamente contraria in merito a questa polemica che sta assalendo i giornali e i social di tutta Italia. Qual è? È quella di Mario Adinolfi. Il giornalista e politico italiano, infatti, ha voluto fare da bastian contrario all'opinione comune che, sfruttare un momento di dolore come il funerale del proprio marito per avere un selfie con un personaggio famoso come Maria De Filippi, sia alquanto irrispettoso e inopportuno. Adinolfi, infatti, commentando la vicenda del selfie con la moglie famosa del morto, che ha scosso tutta Italia, ha sottolineato, sui suoi profili social, che non ci si dovrebbe stupire di questo assalto allo scatto con Maria De Filippi in quanto la conduttrice e vedova di Maurizio Costanzo ci "campa" grazie a questo tipo di persone.

La diretta dei funerali di Maurizio Costanzo

"Se campi grazie a una società obnubilata che 'balla con le stelle' e s'appassiona alle polemiche da paletta non puoi fare la predica alla povera gente che chiede selfie alla vedova famosa del morto famoso - ha scritto Adinolfi -. Indelicato chiederlo, è vero, ma la De Filippi sa che è prezzo da pagare".

Sono queste le parole del giornalista che, però, non hanno trovato molto apprezzamento da parte del pubblico che ha risposto a tono al politico. C'è, infatti, chi ha commentato: "Quando morirà un Vostro caro verrò a farmi un selfie!" e chi ha sottolineato senza mezzi termini: "Empatia zero".