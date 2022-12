Creature grandi e piccole - Un veterinario di provincia, da stasera in tv: anticipazioni

Arriva oggi, 3 dicembre, su Sky Serie una serie televisiva che adatta i racconti di James Herriot: "Creature grandi e piccole" racconta le storie di tre veterinari che, nello Yorkshire, curano con dedizione animali in difficoltà. Scopriamo qualcosa in più su questa serie televisiva.

Creature grandi e piccole - Un veterinario di provincia: le anticipazioni

“Creature grandi e piccole” è una libro che raccoglie due racconti dello scrittorie (e veterinario) britannico James Herriot scritti tra il 1970 e il 1972.

Dall’opera di Herriot sono stati tratti due film tv negli anni ’70, una serie televisiva della BBC e, dal 2020, un remake della vecchia serie. La nuova versione viene trasmessa a partire da oggi, 3 dicembre, da Sky Serie.

Siamo sul finire degli anni ’30, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. La storia inizia partendo dal personaggio di James Herriot, che ha da poco ottenuto la qualifica di veterinario. Diretto verso lo Yorkshire, approda al villaggio di Darrowby e trova lavoro presso lo studio di Siegfried Farnon. Qui inizia a curare vari animali: un cavallo, un vitello, un gatto. Farnon si rende conto di avere davanti a sé una persona ricca di qualità e lo assume a tempo pieno. Successivamente arriva in zona anche Tristan, fratello di Sigfrid e da lui caratterialmente agli antipodi.

Gli attori della serie sono Nicholas Ralph (nel ruolo di James Herriot), Samuel West (Siegfried Farnon), Anna Madeley (Mrs Audrey Hall), Callum Woodhouse (Tristan Farnon), Rachel Shenton (Helen Alderson).

Dove vedere Creature grandi e piccole - Un veterinario di provincia (3 dicembre 2022)

La prima puntata di “Creature grandi e piccole - Un veterinario di provincia” va in onda sabato 3 dicembre a partire dalle 21.15, su Sky Serie (canale 112). La serie è visibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.