Crozza imita Feltri ed è esilarante: commenta il pugno di Will Smith e l'Italia fuori dai mondiali

Ancora cifre altissime e share attorno al 6% ieri sera per Fratelli di Crozza, lo show del comico genovese all’insegna della satira e dell’attualità. In diretta su Nove, Maurizio Crozza ha vestito i panni, tra agli altri, di Silvio Berlusconi, di Edward Luttwak e del giornalista direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, che ha espresso la sua opinione riguardo l’aggressione di Will Smith alla Notte degli Oscar e la recente, scottante, eliminazione della Nazionale Italiana dai Mondiali di calcio 2022 in Qatar per mano della Macedonia del Nord.

Crozza-Feltri: “Quell’aggressione era prevedibile…”

Con una nuova ed esilarante imitazione, Maurizio Crozza – nelle vesti di Vittorio Feltri – ha analizzato il brutto gesto dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. Gesto, tuttavia, che forse era prevedibile… La Nazionale Italiana di calcio, invece, si è probabilmente seduta sugli allori, prendendosi oltre 16 mesi di ferie dopo la vittoria agli Europei dello scorso anno. Crozza-Feltri, però, sembra avere una soluzione.

Dove vedere Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza va in onda ogni venerdì in prima serata in diretta su NOVE e in live streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25. Tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma discovery+.