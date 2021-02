Torna 'Fratelli di Crozza' con nuove imperdibili imitazioni: tutte le informazioni

Da Roberto Saviano a Domenico Arcuri, il comico genovese presenterà i nuovi personaggi nel suo programma da domani venerdì 19 febbraio in prima serata sul Nove e in live streaming su discovery+

Maurizio Crozza è pronto a tornare con "Fratelli di Crozza" da domani venerdì 19 febbraio in prima serata sul Nove e in live streaming su discovery+, per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Presidente del Consiglio Mario Draghi, passando per Roberto Saviano, fino ad arrivare al neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e al Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

"Fratelli di Crozza" che nella scorsa stagione ha raggiunto picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori superando il 7% di share, è visibile anche in live streaming gratuito su discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. "Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.