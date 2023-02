Crozza diventa Zelensky: "Ecco il video che non vedremo a Sanremo"

Maurizio Crozza diventa Volodymyr Zelensky. In attesa di tornare con Fratelli di Crozza dal 24 febbraio su Nove e in streaming su discovery+, dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali (come il Padrino che commenta l’arresto di Matteo Messina Denaro) arriva il video in cui il comico veste i panni del presidente ucraino nel pieno della polemica scatenata dalla sua ipotizzata presenza al Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto tenere un discorso a favore dell'Ucraina. "Attenzione, il video che non vedrete a Sanremo" anticipa la scritta in sovrimpressione prima dell'ironico appello agli "amici di Rai1".