Cruciani difende Pino Insegno: "Bullizzare qualcuno per l'età? Non ha detto niente di strano"

È una polemica che dura da giorni quella su Pino Insegno che ha spiegato l'assenza di Ainett Stephens nella nuova edizione de "Il Mercante in Fiera" per una questione di età. Il conduttore, tra i volti Rai della prossima stagione televisiva, ha fatto sapere che la famosa gatta nera non ci sarà, o meglio ce ne sarà un'altra, perché "sono passati tanti anni, è diventata un po' più grande".

Parole che non sono piaciute alla diretta interessata, la quale ha replicato duramente, pretendendo delle scuse che non sono mai arrivate. E non arriveranno mai, come ha fatto sapere lo stesso conduttore. A inserirsi adesso nella querelle è Giuseppe Cruciani, che ha commentato la vicenda ai microfoni dell'ultima puntata de La Zanzara.

Il giornalista ha parlato di "age shaming", tuonando contro chi ha alzato tutto questo polverone: "Age shaming? Cioè bullizzare qualcuno per l'età che ha? Ma vaff***lo - è sbottato Crucian - Che ha detto di strano? Sono invecchiato pure io". Benzina sul fuoco.