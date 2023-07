CSI: Vegas 2, questa sera in tv il finale di stagione: le anticipazioni

Nell' episodio che apre la serata, dal titolo "Ricchezza insanguinata", la squadra investigativa è impegnata con il caso d'omicidio di Ned Kirby, un noto meteorologo di una stazione televisiva locale. Il corpo dell'uomo viene tragicamente scoperto all'interno di un'officina, incredibilmente ricoperto di gusci di pistacchio: viene in tal modo a crearsi un enigma davvero singolare. Le ricerche conducono la squadra a concentrarsi sul suo ambiente di lavoro, un luogo che si rivela altamente competitivo. La vittima era particolarmente ambiziosa, alla ricerca del "colpo grosso" in grado di fargli spiccare il volo. C'è attesa, inoltre, per la nomina - operata da Max - del supervisore del turno di giorno.

L'ultimo episodio stagionale ha come titolo "Le ultime dichiarazioni". Vediamo che Josh viene escluso dalle indagini sull'omicidio di Jeanette, madre di Folsom, coinvolta in un pericoloso traffico di droga. Nonostante ciò, Josh non si arrende e decide di lavorare autonomamente al caso e mette in campo tutta la sua astuzia: con lo scopo di ottenere informazioni, paga la cauzione per liberare Trey e insieme rapiscono un individuo di nome Kahn, sospettato di essere coinvolto nel delitto. Nel frattempo, nel laboratorio della squadra, i tecnici continuano ad analizzare gli oggetti raccolti sulla scena del crimine. Riuscirà Beau, orfano di Josh, a trovare informazioni utili per risolvere il mistero?

Andata in onda negli Stati Uniti dal settembre 2022 al maggio del 2023, la seconda stagione di "CSI: Vegas" è formata da un totale di 21 episodi. Nel cast di attori abbiamo visto Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Ariana Guerra e Marg Helgenberger.