"CSI: Vegas": da questa sera in tv la seconda stagione: anticipazioni e cose da sapere

Al via oggi, domenica 11 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2, la seconda stagione di "CSI Miami". La Scientifica lavora incessantemente su casi di omicidi, ma la narrazione dà ampio spazio anche alle vite private dei protagonisti. Come quella di Catherine, nuovamente in scena dopo aver salutato la squadra alla dodicesima stagione di "CSI: Scena del crimine".

"CSI Miami": le anticipazioni della seconda stagione

In onda dal 2000 al 2015, "CSI: Scena del crimine" è una delle serie televisive più longeve ed amate del nuovo secolo. Un successo testimoniato non soltanto dalla quantità di episodi realizzati (337 per 16 stagioni), ma anche dalla produzione di alcuni spin-off: "CSI: Miami"; "CSI: NY"; "CSI: Cyber" e, ultimo nato, "CSI: Vegas". Quest'ultimo fa da sequel alla serie originale e segue due personaggi già noti ai telespettatori - Gil Grissom e Sara Sidle - più nuuna serie di nuovi personaggi. Dopo i dieci episodi della prima stagione, Rai 2 propone da domenica 11 la seconda annata, composta da 21 nuovi episodi. M

A capo della squadra di investigatori della Polizia scientifica di Las Vegas ritroviamo Maxine Roby e le sue geniale intuizioni, e Joshua Folsom, specializzato in casi particolarmente complessi. Nel primo episodio stagionale - dal titolo "La stanza degli specchi" - Catherine chiede a Max il permesso di tornare nella Scientifica. Il primo caso riguarda una donna trovata senza vita accanto al carcere in cui è stata detenuta: nell'indagare si scopre che aveva alcune perversioni sessuali. Il secondo episodio della serata è "Fred" ed è ambientato durante le festività di Mentre Halloween. La squadra della Scientifica indaga in una casa degli orrori. Quando un oggetto manichino cade, rivela un segreto inquietante: l'interno conserva un vero cadavere. Nel frattempo Catherine chiede aiuto a Folsom per cercare la sua amica scomparsa.

Oggi Rai 2 trasmette i primi due episodi della serie. Domani vanno in onda, sempre a partire dalle 21.20, tre nuovi episodi (dal quarto al quinto). Mentre la prima annata di "CSI Vegas" era particolarmente attenta ai dettagli tecnici e scientifici delle indagini, pur non abbandonando la complessità delle indagini svolte dai protagonisti, nella seconda stagione le trame approfondiscono maggiormente la vita privata dei protagonisti, evidenziandone la complessità umana.

Dove vederlo in tv e in streaming (11 giugno 2023)

La prima puntata della seconda stagione di "CSI Miami" va in onda oggi, 11 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.