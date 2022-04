Cucine da incubo 8, le anticipazioni della puntata di stasera

La quarta puntata dell’ottava stagione di Cucine da incubo fa tappa a San Giorgio di Piano, un comune di Bologna di circa 9.000 abitanti. Al ponte rosso è il nome di un ristorante in grave crisi economica. Il proprietario Mirko ha perso tutto il suo entusiasmo e lo staff del locale ne risente: i piatti che offre sono grassi e poco raffinati e lo stile della struttura è irrimediabilmente antiquato. Per fortuna è in arrivo chef Cannavacciuolo. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata di domenica 24 aprile

Antonino Cannavacciuolo continua a girare l’Italia in lungo e in largo: tanti sono i ristoranti sull’orlo del baratro e le richieste di soccorso non mancano. In questa quarta puntata stagionale di Cucine da incubo lo chef giunge in Emilia-Romagna, terra dagli inarrivabili sapori gastronomici. Ma non tutto è oro quello che luccica: a San Giorgio di Piano, nella provincia bolognese, sorge il ristorante Al Ponte Rosso. Collocato su una statale molto trafficata, risulta a conti fatti poco invitante: i piatti della tradizione ci sono ma affogano in un mare di panna, i menù sono tutt’altro che ricchi e armoniosi, la clientela latita. Il proprietario dell’attività si chiama Mirko ed è una persona generosa: economicamente in crisi, lo troviamo affranto e con pochi stimoli. Il personale è composto da Sanaa (aiuto-cuoca), Doina e Lisa (in sala): tre donne preparate ma per nulla rinfrancate dalla crisi in cui versa l’attività. La produzione dello show dovrà, inoltre, dare una rinfrescata ad un luogo antiquato e con poca verve. Riuscirà l’amato chef a risollevare le sorti dell’attività?

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 24 aprile)

La nuova puntata di Cucine da incubo va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.