Cucine da incubo, stasera l'ultima puntata: le anticipazioni

Nell'ultimo appuntamento di "Cucine da incubo", in onda oggi, domenica 14 maggio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, lo Chef Antonino Cannavacciuolo sbarca a Porto Cesareo (Lecce), splendida località del Salento. Qui trova il ristorante Il Porticciolo, gestito da Carmelina, professionista esperta ma impantanata in molte difficoltà, che vanno dagli insoddisfacenti sapori gastronomici all'organizzazione generale. Lo chef dovrà mettere in campo tutta la sua sapienza per risollevare l'attività.

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata del 14 maggio

Ci troviamo a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il comune vanta oltre 6300 abitanti ed è una località del Salento che ha conquistato una gran fama tra i turisti, desiderosi di trascorrere ore liete e divertenti sulla costa ionica della penisola salentina. Porto Cesareo è il luogo che fa da cornice all'ultima puntata stagionale di "Cucine da incubo", show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Qui sorge il ristorante "Il porticciolo", che vorrebbe tanto sedurre i turisti che popolano il territorio ma, anche se posto nei pressi del lungomare, la solarità e la leggerezza non è qui di casa. “Il Porticciolo” nasce nel 2017 ed è gestito dall'esperta Carmelina, il cui proposito aprire un attività accogliente e di successo si è scontrata con la routine quotidiana e piatti deludenti. Il clima interno è inevitabilmente teso e di sfiducia. Carmelina litiga spesso con la cuoca Antonella e i disorganizzati componenti dello staff si calpestano spesso i piedi tra di loro.

L'intervento dello chef Antonino Cannavacciuolo si rivela più provvidenziale che mai: il giudice di "MasterChef Italia" prova il menù tipico del ristorante e annota i punti critici dei sapori e del servizio offerto. Successivamente ha un confronto con Carmelina e lo staff de "Il porticciolo", dove evidenzia gli aspetti più gravi tra tutti quelli riscontrati. Il locale viene poi sottoposto a un make over totale e Cannavacciuolo si adopera per apportare significative modifiche al menù, tanto da renderlo ben più appetitoso. Nel finale "Il porticciolo" apre le porte alla sua clientela, che non può che riscontrare una ventata di novità e miglioramenti. Per Antonino Cannavacciuolo si tratta dell'ultima mission stagionale, pronti a scommettere che sarà ancora una volta vincente.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 14 maggio)

L'ultima puntata stagionale di "Cucine da incubo" va in onda questa sera, domenica 14 maggio 2023, a partire dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW; ed è inoltre disponibile on demand esu Sky Go.