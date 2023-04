Cucine da incubo, le anticipazioni della puntata di stasera

La quarta puntata della nona stagione di "Cucine da incubo" - show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - fa tappa a Cologno Monzese, un comune della provincia di Milano. Antonino Cannavacciuolo soccorre il ristorante Ciak si mangia, rilevato da Gigi tre anni fa. Disordine, scarsa igiene e rapporti tesi tra i componenti dello staf: riuscirà lo Chef ha mettere ordine e donare un futuro al locale?

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo giunge alle porte di Milano per il quarto episodio della nona stagione di "Cucine da incubo". Ci troviamo nello specifico a Cologno Monzese, dove sorge il locale Ciak si mangia: il nome evoca splendidi scenari cinematografici, ma alla resa dei conti il motore dell'azione scricchiola molto. Il nome del ristorante è in realtà stato ereditato da una precedente gestione: il nuovo proprietario, Gigi, non ha una lunga esperienza nel settore, ma era partito con tutti i buoni propositi del caso, rilevando la struttura tre anni fa. Purtroppo, però, i punti salienti del suo progetto non sono stati messi in pratica al punto che ammette con grande amarezza di essere ormai quasi pentito di aver intrapreso questa avventura gastronomica. Di certo la situazione generale pesa anche sui rapporti con gli altri membri dello staff: l'aria è molto pesante e all'orizzonte non si intravede alcun futuro benevolo. In sala troviamo la cameriera Luisa, Alcindo e Francisco, mentre in cucina ci sono Romeo e i due suoi aiutanti Roberto e Sheriff.



Quando Cannavacciuolo mette piede per la prima volta nel locale si accorge immediatamente che il caos regna sovrano: il disordine salta immediatamente all'occhio e, come non bastasse, pure l'igiene lascia parecchio a desiderare. Lo Chef sa che è necessario lavorare sulla testa del titolare e di tutto lo staff e metterà in atto una sorta di "terapia shock" dove si parlerà dell'importanza della passione e dello spirito di squadra. C'è poi, ovviamente, la componente strettamente culinaria, che vede da anni Cannavacciuolo in prima linea tra gli Chef di casa nostra: il giudice di "MasterChef Italia" proporrà dunque un menù in grado di migliorare molto il gusto e l'aspetto dei piatti della casa. Il locale sarà poi sottoposto a un make over in grado di donargli un aspetto nuovo di zecca, accogliente e funzionale.

Nel finale Antonino Cannavacciuolo sarà pronto per affrontare una nuova e difficile missione, mentre per Gigi e il suo Ciak si mangia si prospetta un futuro che fino a pochi giorni prima sembrava utopico.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 23 aprile)

La nuova puntata di "Cucine da incubo"va in onda stasera, domenica 23 aprile 2023, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.