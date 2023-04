Cucine da incubo, le anticipazioni della puntata di stasera

In onda domenica 30 aprile 2023, la nuova puntata di "Cucine da incubo" conduce lo Chef Antonino Cannavacciuolo a Colle Val D'Elsa (provincia di Siena): qui sorge il ristorante Gimmy Giò di Michele. Un luogo che fa immediatamente emergere un'aria particolarmente datata, tanto nel menù quanto nell'arredamento: una crisi che si riversa irrimediabilmente su tutto lo staff. Per Cannavacciuolo si prospetta una difficile missione.

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata di domenica 30 aprile

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo mette piede in Toscana: la sua nuova missione di "Cucine da incubo" ha luogo a Colle Val D'Elsa, un comune con circa 21500 abitanti della provincia di Siena. Qui si trova il ristorante Gimmy Giò: Il locale nasce 33 anni fa come pizzeria al taglio, aperto dall’attutale titolare Michele e da suo fratello Giovanni. Dopo dieci anni la guida passa al solo Michele che lo trasforma in un ristorante, ma non riesche a schiodarsi dall'iniziale mentalità dalle poche pretese. Lo staff è formato da Emanuela, moglie di Michela e responsabile della sala; dalle cuoche Maria e Silvana, e da Rosa, che le aiuta. Un team al femminile scoraggiato dall'atteggiamento fin troppo orgoglioso di Michele, che sembra non comprendere molto bene i problemi del suo stesso locale: stile molto datato, mancanza di entusiasmo da parte dello staff, menù incapace di rispondere alle esigenze del cliente, che in tal modo difficilmente tornerebbe ben volentieri in un luogo che vive una palese crisi.

Cannavacciuolo deve riuscire a generare in Michele una presa di coscienza mai come in questo caso vitale. "Svecchiamento" sarà la parola d'ordine del suo lavoro: tanto il menù quanto l'arredamento necessitano di significative modifiche; ma al contempo lo staff deve comprendere che con passione, forza di volontà e unione il ristorante può sopravvivere e ripartire verso un futuro migliore. Il giudice di MasterChef Italia fornisce la sua consulenza e, dopo il make over totale, nuove ricette potranno fare la gioia del palato dei commensali.

Nel finale di "Cucine da incubo" - show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - Antonino Cannavacciuolo guarderà soddisfatto gli esiti del proprio lavoro, pronto a partire per nuove e complicate missioni gastronomiche.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 30 aprile)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda questa sera, domenica 30 aprile 2023, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.