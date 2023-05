Cucine da incubo, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel nuovo appuntamento di "Cucine da incubo", in onda domenica 7 maggio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, lo Chef Antonino Cannavacciuolo si reca a Bogliasco (Genova), dove si trova il ristorante Mellow Yellow, gestito da Matteo. L'esperienza e la conoscenza dello chef si rivelerà indispensabile per salvare un'attività che versa in un evidente stato di crisi.

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata di domenica 7 maggio

Bogliasco è un bellissimo Borgo antico di circa 4400 abitanti, ed è il primo comune che si incontra procedendo da Genova verso la Riviera di Levante. Qui spicca uno splendido mare e un'atmosfera che allieta i tanti turisti che approdano qui per trascorrere liete ore di relax. Bogliano è proprio il luogo protagonista della nuova puntata di "Cucine da incubo", show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

A Bogliasco si trova un ristorante, il Mellow Yellow, che versa in cattive acque e la cui dimessa gestione sembra proprio non reggere più le aspettative e i ritmi proprio di una località turistica. Ovviamente la crisi genera una tensione che, inevitabilmente condiziona i rapporti tra i membri dello staff. Insomma, l'arrivo in zona dello Chef Antonino Cannavacciuolo si prospetta quantomai provvidenziale.

Il locale Mellow Yellow sorge sul mare, a pochi passi dalla costa di Bogliasco. Una struttura che Matteo ha preso in gestione undici anni fa: da ex ufficiale militare, l'uomo ha così deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione per la cucina, prima in coabitazione con un socio, poi con sua moglie Alice. Con l'aumentare delle tensioni, quest'ultima ha in tempi recenti deciso di fare un passo indietro, per non compromettere anche il matrimonio. La situazione sembra comunque essere sfuggita dalle mani di Matteo che, nel ruolo di gestore e cuoco, tende a non risolvere i problemi, rimandando importanti decisioni; talvolta, però, i malumori accumulati generano degli scatti di rabbia che non fanno che peggiorare ulteriormente la situazione generale.

Messo piede nel locale, Cannavacciuolo proverà innanzitutto il menù tipico offerto dell'attività. Dopo aver provato il cibo e valutato il servizio avrà un colloquio con lo staff per sottolineare i punti più critici tra tutti quelli riscontrati. Il locale sarà sottoposto a un make over e lo chef Cannavacciuolo apporterà preziose modifiche al menù. Riuscirà il giudice di "MasterChef Italia" a dare linfa vitale al Mellow Yellow?

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 7 maggio)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda questa sera, domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW; sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.