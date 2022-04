Cucine da incubo 8, Cannavacciuolo in soccorso del ristorante Onassis Village di Montefiascone

Cucine da incubo torna stasera in tv con la terza puntata dell’ottava stagione, in onda ogni settimana nel prime time domenicale di Sky Uno. Come sempre Antonino Cannavacciuolo è alle prese con ristoranti sull’orlo del baratro: piatti poco appetitosi, mancanza di pulizia, tensioni tra i membri dello staff. Nell’appuntamento in onda oggi lo chef giunge nel Lazio e si imbatte in una attività mal gestita dal proprietario Doriano. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata di domenica 17 aprile

Questa sera, a partire dalle 21.15, va in onda la puntata registrata a Montefiascone (comune di Viterbo). Proprio in questa patria di pregiati vini sorge l’Onassis Village, gestito da Doriano e dalla sua compagna Monica. Il cibo servito è poco invitante e la cura del dettaglio non è all’ordine del giorno. In più il proprietario è fin troppo irruento: ha molte idee, il più delle volte confuse, e il suo staff non può che risentirne. Riuscirà Cannavacciuolo a mettere un po’ di ordine e a risollevare questa attività alla deriva?

L’ottava edizione di Cucine da incubo è sbarcata su Sky Uno. Il format dello show è rimasto invariato: Antonino Cannavacciuolo si occupa di alcuni ristoranti sull'orlo del fallimento, analizzando le problematiche per poi iniziare a intervenire direttamente, elargendo consigli e arricchendo i piatti del menù. La produzione dello show si occupa inoltre del restyling del locale, talvolta radicalmente rinnovato.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 17 aprile)

La nuova puntata di Cucine da incubo va in onda questa sera alle 21:15 su Sky (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.