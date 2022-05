Cucine da incubo 8, Antonino Cannavacciuolo soccorre il ristorante-pizzeria Da Mario

Quinto appuntamento con l’ottava stagione di Cucine da incubo. Questa settimana siamo a Roseto Capo Spulico, comune situato nell'Alto Ionio Cosentino. Da Mario è un ristorante-pizzeria che versa in cattive acque e, in più, il proprietario Ciro è un uomo diffidente e non sempre aperto al dialogo. Lo staff è sfiduciato e la bontà dei piatti ne risente. Un duro lavoro per chef Cannavacciuolo. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata

Cucine da incubo 8: anticipazioni della puntata di domenica 1° maggio

La quinta puntata stagionale (di sei) di Cucine da incubo fa tappa a Roseto Capo Spulico, comune della provincia di Cosenza. Si tratta di un centro turistico, con castello a picco sul mare. Un luogo ideale per gustare una buona cena, ma il ristorante-pizzeria Da Ciro non esalta affatto le virtù della zona. Il signor Mario ha ceduto l’attività al figlio Ciro, inizialmente responsabile delle pizze e del forno e successivamente tuttofare approssimativo. Ad aiutare Mario è la sorella minore, Cinzia, appassionata di ristorazione ma puntualmente messa in discussione dal fratello. Lo staff è inoltre composto dall’ansiosa Rita, da Michele, che si limita a preparare panini e insalate, e da Domenico, puntualmente bacchettato quando osa prendere l’iniziativa. Il caos regna sovrano e i piatti ne risentono fatalmente. Ciro è un cinquantenne che non riesce più a reggere tale peso e l’intervento di Antonino Cannavacciuolo potrebbe essere quantomeno provvidenziale: un menù variegato ma misurato e la ristrutturazione del locale sono urgenze che Ciro non può più rimandare.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (domenica 1° maggio)

La nuova puntata di Cucine da incubo va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.