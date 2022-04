Antonino Cannavacciuolo, torna "Cucine da incubo": anticipazioni, dove vederlo in tv

Antonino Cannavacciuolo torna a caccia di missioni impossibili in giro per i ristoranti italiani. Comincia stasera la sua avventura nell’ottava stagione di Cucine da Incubo, lo show che mette lo chef 5 stelle Michelin alla prova nell’aiutare ristoratori che sembrano destinati a fallire. L’appuntamento con il primo episodio della nuova edizione è questa sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Cucina da Incubo: il programma

Servizi pessimi, qualità del cibo scadente, menù inadeguati, liti tra il personale e soprattutto clienti insoddisfatti. Chef Antonino Cannavacciuolo si cimenterà in missioni impossibili di rilancio di ristoranti a un passo dal cessare le proprie attività. Attraverso un make over totale, ristrutturazioni, nuovi arredi, nuove ricette, spirito di squadra e tanta disciplina, Cannavacciuolo riaprirà le porte alla clientela con una gestione completamente rinnovata sotto ogni aspetto.

Il primo episodio di stasera

La prima puntata di Cucine da Incubo sarà a Lucino, nel comasco, alla “Locanda degli Artisti”, ristorante a gestione familiare di Noemi, che non riesce a far decollare l’attività da ormai 8 anni. Nel corso di queste 6 nuove puntate dell’ottava edizione, chef Cannavacciuolo girerà l’Italia dal Salento, nella provincia di Lecce, alla provincia di Viterbo, da Bologna alla parte settentrionale della Calabria e infine nel cuore di Roma.

Dove vedere Cucine da Incubo

Cucine da Incubo andrà in onda a partire da oggi 3 aprile ogni domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su SKy Go.