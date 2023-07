Cuori 2: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Siamo nell'ottobre del 1968. Giunta un po' a sorpresa, la gravidanza di Karen ha interrotto la relazione tra Delia e Alberto. Quest'ultimo deve fare i conti con il problema al cuore, mentre Luisa deve fronteggiare le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti. Nel frattempo, Cesare fa di tutto per riconquistare il controllo de "Le Molinette" e per scalzare il nuovo primario, Enrico Mosca, utilizza uno strumento diagnostico all'avanguardia. Alberto, intanto, sviluppa un grande affetto per il piccolo Carlo fin dal primo istante in cui lo prende tra le braccia; analoga vicenda tocca a Delia, che si affeziona ad Anna, una neonata appena nata, salvata durante il parto che costa però la vita alla madre. Le vicende di Delia e Alberto attraversano parallelamente la narrazione. Come non bastassero i già presenti ostacoli del cuore, lei riceve le attenzioni di un affascinante ispettore di polizia, Marcello Giraudo, che si trova all'ospedale per condurre un'indagine. Quest'ultima riguarda una morte che potrebbe essere dovuta a un fatale incidente. O è stato commesso un omicidio?