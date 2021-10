Cuori, le anticipazioni della prima puntata

Da domenica 17 settembre su Rai Uno arriva una nuova fiction, Cuori, dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia, sperimentando tecniche nuove e sfidando ogni giorni i limiti della scienza. Protagonisti sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni di tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino. Tra lotte di potere, feste, balli, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, i protagonisti avranno sempre a che fare con quell'organo meraviglioso chiamato cuore. Cuori è una serie in 8 serata da 100 minuti.

Cuori, prima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio (titolo: L'americana e lo svedese), a Torino il primario dell’ospedale Molinette Cesare Corvara (Daniele Pecci) sta cercando di formare un'equipe d'eccezione per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Una vera e propria impresa, che ha spinto a rientrare in Italia due brillanti e giovani medici: Alberto Ferraris (Matteo Martari), di ritorno da Stoccolma, e Delia Brunello (Pilar fogliati), già cardiologa a Houston. I due avevano avuto in passato una storia d'amore ma le cose tra loro sono cambiate. Tuttavia, il loro incontro porterà scompiglio nelle loro vite e in quelle altrui.

Nel secondo episodio (titolo Finché amore non ci separi), Delia è alla prese con il primo giorno in reparto ma le cose non vanno come aveva sperato: i pazienti non si fidano di una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile. Dalla sua parte c'è però Cesare, che deve difendere la scelta di aver assunto un cardiologo donna, anche a costo di mettere a rischio il suo primariato, ma lui si fida ciecamente della moglie. Intanto anche Virginia, la figlia di Corvara, inizia il tirocinio in ospedale che il padre l'ha costretta a fare.

Cuori, cast e curiosità

Nel cast ci sono anche Carola Stagnaro (Suor Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano (Riccardo Tosi) e Mario Viecca (Riccardo Tosi).

Cuori è stato girato prevalentemente a Torino. Tanti i luoghi coinvolti nelle riprese: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini, Facoltà di Anatomia solo per citare alcune delle location utilizzate nel corso di 56 giorni di riprese in esterna, oltre a diverse altre location fuori città, come il Villaggio Leumann a Collegno e il Ponte del Diavolo a Lanzo.

Tra queste, l'ex Ospedale Militare Riberi, usato per gli esterni dell'ospedale Molinette, mentre gli interni sono stati ricostruiti presso gli Studi Lumiq. All'interno dei due teatri di posa gli scenografi hanno ricostruito sale operatorie, sale d'attesa, corridoi dell'ospedale su un'area di 2100 metri quadri.