Oggi, domenica 14 novembre, in prima serata su Ra1, va in onda la quinta puntata di Cuori, fiction dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia. Tra lotte di potere, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute, proseguono le storie dei protagonisti interpretati da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni dei tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino alle prese con gli intrecci dei loro destini.

Cuori, le anticipazioni della quinta puntata

Anche stasera sono due gli episodi di Cuori in onda su Rai1. Nel primo dal titolo Suzanne, Alberto è in un locale con Karen quando, tra la folla, un uomo accusa un malore: è Gianni Sciortino, un playboy di una certa fama. L'uomo viene ricoverato nell'entusiasmo delle pazienti, che fanno a gara per procurarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire i sentimenti che ci sono fra Delia e Alberto.

Il secondo episodio dal titolo Corto circuito racconta del soggiorno americano di Cesare che insospettisce Mosca e comincia a intuire parte della verità. Quello non è però l'unico mistero con cui l'équipe deve fare i conti: una paziente rifiuta all'ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l'emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla.

Cuori è in parte ispirata a fatti realmente accaduti. In particolare, il personaggio principale interpretato da Daniele Pecci si rifà ad Achille Mario Dogliotti, nato nel 1897 a Torino, primo al mondo ad operare a cuore aperto con circolazione extracorporea che fondò nella sua città natale uno dei più grandi centri europei di cardiochirurgia e inventò anche l'anestesia peridurale (o epidurale).