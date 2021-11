Stasera, martedì 16 novembre, in prima serata su Ra1, va in onda la quinta puntata di Cuori, appuntamento infrasettimanale che si inserisce in mezzo alla solita collocazione domenicale del palinsesto della rete ammiraglia. La fiction è dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni Sessanta rivoluzionò l'allora nascente cardiochirurgia. I protagonisti sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, nei panni dei tre geniali e ambizioni medici dell'ospedale Molinette di Torino alle prese con gli intrecci dei loro destini.

Cuori, le anticipazioni della sesta puntata

Nel primo episodio intitolato Miracoli, Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l'assenza di Cesare.

Nel secondo episodio, La scelta di Mosca, in ospedale c'è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai. La donna, in seguito ad una discussione con il marito, ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston di cui si assume la responsabilità per un eventuale fallimento.