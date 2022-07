"Pretty Woman" stasera in tv: cinque curiosità sul film con Julia Roberts e Richard Gere

Oggi, 4 luglio, alle 21.25 su Rai 1 viene riproposto “Pretty Woman”. Diretto da Garry Marshall, il film stasera in tv racconta la storia di Vivian Ward (Julia Roberts) ed Edward Lewis (Richard Gere), due personalità agli antipodi unite dal caso e dall’amore. Andiamo alla scoperta di 5 curiosità riguardanti la realizzazione di questo celeberrimo lungometraggio.

Gli attori

Riuscireste a immaginare “Pretty Woman” senza le iconiche star Julia Roberts e Richard Gere? Eppure pare proprio che non fossero loro le prime scelte dei produttori. Per il ruolo di Vivian Ward ci fu un ballottaggio tra nomi di un certo spessore, come Madonna, Sandra Bullock e Meg Ryan. Anche Sarah Jessica Parker, Drew Barrymore e Kristin Davis fra i nomi presi in considerazione. Per il ruolo di Edward Lewis sono finirono sul taccuino dei produttori Sylvester Stallone e John Travolta. Alcune voci ci aggiungono Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Albert Brooks.

Il titolo. Ebbene, il titolo iniziale prescelto era "$ 3000". Si tratta della cifra di denaro che Edward propone a Vivian per trascorrere con lui una settimana. La produzione si rese però conto che il titolo rischiava di sembrare anonimo e poco accattivante. Da qui la scelta di "Pretty Woman".

Il genere

Per più di una generazione di spettatori “Pretty Woman” è la quintessenza della commedia romantica. Eppure nei piani iniziali il genere di riferimento doveva essere un altro. La produzione aveva intenzione di realizzare una pellicola dall'impianto drammatico, capace di affrontare in modo molto più duro il tema della prostituzione a Los Angeles. Come non bastasse il personaggio di Vivian doveva essere dipendente dalla cocaina e Edward vestire i panni di un suo possibile salvatore.

La sequenza improvvisata

Uno dei momenti più noti e citati del film non era inizialmente previsto dal copione. La scena è quella che vede Edward intento a mostrare la collana di diamanti a Vivian. A quel punto vediamo la donna che avvicina le mani al gioiello, quando Edward chiude inaspettatamente il contenitore dell’oggetto. Gesto, questo, improvvisato al momento da Richard Gere, ma talmente funzionale da essere rimasto nel montaggio finale.

Le scene tagliate

“Pretty Woman” ha una tale notorietà che addirittura le scene tagliate sono diventate nel corso del tempo famose. Su YouTube sono infatti visibili alcune sequenze molto gustose: come quella che vede Vivian condire la sua bistecca con un intero tubetto di ketchup; la scena della cavalcata al tramonto; oppure – causato dalla droga di Vivian - un momento di lotta fra Edward e dei malviventi.

Dove vedere Pretty Woman stasera in tv (lunedì 4 luglio)

Pretty Woman va in onda oggi, 4 luglio, su Rai 1 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.